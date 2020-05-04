В Украину придет похолодание, но ненадолго: синоптик заинтриговала свежим прогнозом

Во вторник, 5 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами, а также шквалистое усиление ветра.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Вероятность гроз невысока в западной части Украины, там ожидаются лишь дожди.

На остальной части территории Украины при грозах возможны не только шквалы, но и град.

Температура воздуха 5 мая будет комфортной: днем в большинстве областей Украины ожидается +17..+22 градуса, в западных регионах страны +12..+17 градусов.

Холодно будет в западных областях Украины в ночные часы — в пределах +3..+7 градусов, в горах до заморозков. Похолодание с западной части страны распространится на протяжении недели по всей Украине.

Дожди останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег.

В Киеве 5 мая ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, ветер порывистый. Температура воздуха ночью около +10 градусов, днем потеплеет до +17..+18 градусов.

В дальнейшем влажная погода в столице удержится, но ощутимо похолодает. Заморозки в Киеве маловероятны.

Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая.

Как сообщал “источник”, на 3 мая синоптики также прогнозировали в Украине дожди з грозами.