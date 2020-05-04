Какие инфраструктурные проекты реализуются в Сватовском районе

В рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на территории Сватовского района реализуется четыре проекта общей стоимостью 31, 77 млн грн.

Об этом рассказал в интервью Луганщина.ua глава Сватовской районной государственной администрации Валерий Честных.

“Первоочередное внимание уделяется реализации комплексного проекта модернизации и ремонта Сватовского РТМО. Общая его стоимость – без малого 14 млн грн. Также будет проводиться реконструкция здания Центра предоставления административных услуг Рудовского сельсовета (2, 4 млн грн) и капитальный ремонт помещения ЦПАУ в Мостках (6, 8 млн грн). На капитальный ремонт аварийных участков и объектов КП «Сватовский водоканал» планируется потратить еще 8, 48 млн грн”, – отметил Валерий Честных.

Он также добавил, что расходы на развитие в бюджете района на сегодня предусмотрено 26, 1 млн грн. За счет собственных поступлений планируется выделить 339,8 тыс. грн на изготовление сметной документации проекта капитального ремонта помещений первого этажа здания главного корпуса КНП «Сватовская многопрофильная больница».

“Совместно с областной властью реализуем проект «Восток и Запад вместе: строим доверие со школьной парты». В его рамках были оборудованы кабинет украинского языка и литературы Сватовской гимназии. За средства областного бюджета (около 100 тыс. грн), в кабинете сделали ремонт. Еще на 145 тыс., выделенных из госбюджета, для кабинета приобрели мебель, тематические стенды и мультимедийных интерактивный комплекс”, – добавил глава РГА.