Меган Маркл проиграла первый суд против таблоидов, опубликовавших ее письмо отцу

1 мая Высокий суд Лондона в онлайн-формате рассмотрел иск Меган Маркл против британского таблоида Mail on Sunday и его издателя Associated Newspaper, исключив из дела несколько обвинений, прямо к нему не относящихся. О первом поражении герцогини сообщает издание Page Six.
Напомним, что Меган судится с Associated Newspaper за публикацию в газете Mail on Sunday ее письма отцу Томасу Марклу. Согласно заявлению жены принца Гарри, это стало нарушением неприкосновенности частной жизни: письмо напечатали без ее ведома и тщательно отредактировали, чтобы “манипулировать читателями” и “намеренно исказить картину ее отношений с отцом”.
Судья Высокого суда Лондона отклонил обвинения в том, что газета действовала нечестно, пропуская некоторые фрагменты письма. Также были отвергнуты обвинения, что повесткой дня в Associated Newspaper были публикации оскорбительных историй о герцогине. При этом судья заявил, что эти обвинения не имеют отношения к ее иску о неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и нарушении закона о защите данных.
Юристы Маркл продолжат отстаивать ее позицию, несмотря на первое поражение. “Права герцогини были нарушены, а правовые границы вокруг конфиденциальности были пересечены”, – заявил ее представитель.
Associated Newspaper тем временем просят герцога и герцогиню Сассексских заплатить более $63 тыс после того, как супруги отказались рассмотреть вопрос вне суда, чтобы избавить Высокий суд от необходимости создавать онлайн слушания во время эпидемии коронавируса.
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