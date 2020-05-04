Кабмин продлит карантин до 22 мая, но с некоторыми смягчениями: что разрешат

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании примет решение о смягчении в Украине с 11 мая карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство решило принять данный документ сегодня, чтобы бизнес за неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы, информирует “ДС“.

Согласно решению Кабмина, с 11 мая будут открыты следующие объекты с соблюдением карантинных мер:

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты);

тренировки в командных видах спорта;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

кофейни (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

нотариусы, адвокаты, аудиторы.

При этом прочие ограничительные меры будут продолжены до 22 мая.