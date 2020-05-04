Кабмин продлит карантин до 22 мая, но с некоторыми смягчениями: что разрешат

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Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании примет решение о смягчении в Украине с 11 мая карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство решило принять данный документ сегодня, чтобы бизнес за неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы, информирует “ДС“.

Согласно решению Кабмина, с 11 мая будут открыты следующие объекты с соблюдением карантинных мер:

  • парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • часть объектов индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты);
  • тренировки в командных видах спорта;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • кофейни (обслуживание на вынос);
  • автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • нотариусы, адвокаты, аудиторы.

При этом прочие ограничительные меры будут продолжены до 22 мая.