Кабмин продлит карантин до 22 мая, но с некоторыми смягчениями: что разрешат

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании примет решение о смягчении в Украине с 11 мая карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса
Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство решило принять данный документ сегодня, чтобы бизнес за неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы, информирует “ДС“.
Согласно решению Кабмина, с 11 мая будут открыты следующие объекты с соблюдением карантинных мер:
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- часть объектов индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты);
- тренировки в командных видах спорта;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- кофейни (обслуживание на вынос);
- автомойки, веломагазины, велопрокат;
- нотариусы, адвокаты, аудиторы.
При этом прочие ограничительные меры будут продолжены до 22 мая.