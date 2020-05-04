Кабмин одобрил частичное смягчение карантина в Украине: что это значит

С понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, вызванные пандемией коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.

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Такое решение принял Кабмин.

После смягчения карантина заработают:

автомойки;

рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами;

парикмахерские и салоны красоты;

учреждения предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;

также будет разрешено гулять в парках и скверах.

Отметим, что смягчение карантина не значит его отмену. Масочный режим, соблюдение дистанции, ограничение на проезд в общественном транспорте в любом случае останется, как минимум, на первых этапах.

Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро понедельника, 4 мая, зарегистрирован 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.