Кабмин одобрил частичное смягчение карантина в Украине: что это значит

С понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, вызванные пандемией коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.
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Такое решение принял Кабмин.
После смягчения карантина заработают:
- автомойки;
- рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами;
- парикмахерские и салоны красоты;
- учреждения предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;
- также будет разрешено гулять в парках и скверах.
Отметим, что смягчение карантина не значит его отмену. Масочный режим, соблюдение дистанции, ограничение на проезд в общественном транспорте в любом случае останется, как минимум, на первых этапах.
Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро понедельника, 4 мая, зарегистрирован 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.