Однажды расстались на год: Маша Ефросинина удивила признанием об отношениях с мужем

3 мая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев отметили 19-ю годовщину знакомства. В честь памятной даты телеведущая поделилась в Instagram неизвестными фактами об их семье, включая ложный диагноз бесплодия и долгое расставание.

“Поскольку я сейчас не пью традиционно розе где-нибудь нибудь в Европе по поводу нашей с Тимуром годовщины знакомства, а чищу решетку от гриля, укутанная в пять пледов, пока мой муж засевает новый газон… то, пожалуй, расскажу вам пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность”, – написала Ефросинина.

По словам Маши, они с будущим мужем действительно познакомились на улице. В тот момент она не искала отношений, поскольку переживала последствия “одной своей любовной драмы”. Судьба, однако, распорядилась иначе.⠀

“После знакомства Тимур исчез (как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели, – призналась телеведущая. – Первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине. На первое свидание он пришёл ( каааапец!!) с другом”.

Также Ефросинина поделилась, что старшую дочь Нану, которой сейчас 16 лет, они с мужем зачали через несколько дней после того, как врачи сообщили им, что она бесплодна. К счастью, диагноз оказался ложным.

16-летняя дочь Маши Ефросининой и Тимура Хромаева НанаФото: instagram.com/mashaefrosinina/

Пара с 6-летним сыном АлександромФото: instagram.com/mashaefrosinina/

Последним откровением 40-летней звезды стало то, что однажды они с мужем расстались на год. Углубляться в подробности Ефросинина не стала, однако и этого поклонникам хватило, чтобы начать в комментариях бурные обсуждения.

“Ничего себе. Сколько откровений. Интересные детали знакомства”, – пишут фанаты. – “Вы сейчас моложе выглядите, чем на фото с челкой!” “Уже в браке расстались?” “Интересно, как бы сложилась жизнь, если б не позвонили”.