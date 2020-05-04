Кабмин готовится обнародовать громкое решение по карантину: онлайн трансляция заседания

В понедельник, 4 мая, Кабинет министров готовится рассмотреть вопрос об ослаблении карантина в Украине.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Карантинные меры планируют ослабить с 11 мая. Заседание состоится с целью помощи бизнесу. Отмечают, что предприниматели за неделю смогут подготовить все необходимые условия для безопасной работы.

“Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях”, – написал премьер.

Полный список будет озвучен на открытом внеочередном заседании правительства, которое начнется в 13:00.

Как сообщал “источник”, по состоянию на понедельник, 4 мая, в Украине зарегистрировано 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.