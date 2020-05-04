“Битва” с коронавирусом продолжается: онлайн трансляция брифинга Кличко о ситуации в Киеве

В понедельник, 4 мая, состоится онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом COVID-19 в столице.

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Онлайн трансляция брифинга будет доступна на официальном портале Киева, на сайте городского головы, на YouTube канале КГГА на Facebook-cторинци КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко. Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале “Киев”.

Брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, начнется в 12:00.

Как сообщал “источник”, в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается, растет заболеваемость COVID-19, которую и прогнозировали на 2-5 мая.