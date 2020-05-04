Коронавирус в Киеве не стихает и “бьет” по молодым: статистика на 4 мая

4 мая в Киеве зарегистрировали 24 случая заболевания коронавирусом COVID-19, а также один человек умер.

“Смерть” с косой на пляжах и толпы в городах: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщил на брифинге городской глава Виталий Кличко.

За сутки в столице заболели:

15 женщин от 27 до 81 года;

8 мужчин от 19 до 74 лет;

один мальчик до 17 лет.

По словам Кличко, на сегодняшний день в стационарах Киева с коронавирусом пребывает 215 пациентов, из них 4 детей.

По количеству заболевших по районам лидирует Печерский район – 333 человека. Далее идет Дарницкий район – 256 случаев.

Отметим, что всего в Киеве за время пандемии COVID-19 обнаружено 1 535 случаев коронавирусной инфекции. Умерли от осложнений 27 человек. Также 80 людей вылечились.

Как сообщал “источник”, в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается, растет заболеваемость COVID-19, которую и прогнозировали на 2-5 мая.