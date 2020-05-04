Какие заведения откроются в Украине с 11 мая: обнародован полный перечень

В Киеве со следующего понедельника, 11 мая, начнут смягчать карантин, министр здравоохранения Украины Максим Степанов перечислил объекты, которые возобновят работу.

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Об этом он заявил на брифинге 4 мая.

После смягчения карантина заработают:

рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами

парикмахерские и салоны красоты

автомойки

учреждения предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов

также будет разрешено гулять в парках и скверах.

Степанов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Украине на данный момент контролируемая и власти не собираются держать людей на карантине, если в этом не будет нужды.

Как сообщал “источник”, с 4 мая в некоторых странах начали смягчать или отменять ограничительные меры, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса.

Вместе с тем, в Украине по состоянию на утро понедельника, 4 мая, зарегистрирован 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.