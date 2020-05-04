Какие заведения откроются в Украине с 11 мая: обнародован полный перечень

В Киеве со следующего понедельника, 11 мая, начнут смягчать карантин, министр здравоохранения Украины Максим Степанов перечислил объекты, которые возобновят работу.
“Смерть” с косой на пляжах и толпы в городах: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)
Об этом он заявил на брифинге 4 мая.
После смягчения карантина заработают:
рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами
парикмахерские и салоны красоты
автомойки
учреждения предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов
также будет разрешено гулять в парках и скверах.
Степанов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в Украине на данный момент контролируемая и власти не собираются держать людей на карантине, если в этом не будет нужды.
Как сообщал “источник”, с 4 мая в некоторых странах начали смягчать или отменять ограничительные меры, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса.
Вместе с тем, в Украине по состоянию на утро понедельника, 4 мая, зарегистрирован 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.