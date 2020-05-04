СМИ: в неподконтрольном Луганске на COVID-19 заболел главврач больницы

Во временно неподконтрольном Луганске заболел COVID-19 главврач 4-й горбольницы, где развернули госпиталь для инфицированных, его госпитализировали



Об этом сообщают источники LIGA.net





По словам медиков, близких к ситуации, его госпитализировали. Источники LIGA.net уточнили, что у контактных с ним жены и сына подтвердились положительные тесты на коронавирус.

Кроме главврача, также заболела COVID-19 главный бухгалтер 4-й горбольницы.

Местные жители сообщили, что после того, как город закрыли на карантин, на улице практически нет прохожих, маршрутки не ездят.





В поликлиниках областного центра сегодня людей немного, очередей на прием к врачам нет.

Медикам все также не выдают медмаски, они вынуждены их шить сами или покупать в аптеках. “Иногда выдают антисептик для рук”, – сообщил врач одной из больниц на правах анонимности.

Детские сады не работают, школы – на дистанционном обучении. “На прошлой неделе учителей обязали приходить в школы, несмотря на ситуацию, проводились педсоветы, на этой – они дома”, – уточнила одна из преподавателей.