Думали только о себе: разведка США уличила Китай в циничной лжи о коронавирусе

Секретные службы США узнали информацию и пришли к выводу, что власти Китая скрывали вспышку коронавируса в стране с корыстной целью.

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Об этом сообщает Associated Press.

По данным американских разведчиков, Китай не разглашал о масштабном всплеске и высокой степени опасности COVID-19 с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Из анализа служб США следует, что власти КНР в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров и попытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.

Параллельно, в течении большей части января, КНР скрывала от Всемирной организации здравоохранения высокую степень заразности коронавируса, чтобы выиграть время на закупки.

Как сообщал “источник”, в США ученые нашли неожиданное спасение от тяжелых симптомов коронавируса, которые могут привести к смерти – по их словам, иммунитет на ранних стадиях болезни нужно подавлять.