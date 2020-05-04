В Щедрищево нетрезвый водитель совершил ДТП, за что получил от патрульных два протокола. Инцидент произошел 2 мая.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Прибыв по месту вызова, полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ 21063, который совершил наезд на бетонную плиту. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Водитель травм не получил.

Во время общения с 43-летним водителем, патрульные почувствовали от него запах алкоголя. Движения мужчины были раскоординированные , а речь замедленная. Обнаруженные признаки дали полицейским основания считать, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте или в медицинском учреждении водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В отношении водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (управление в нетрезвом состоянии) и протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.