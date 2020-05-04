Вся группа скорбит: умер участник коллектива “Ласковый май”

После продолжительной борьбы с болезнью умер российский музыкант и продюсер, участник и композитор группы “Ласковый май” Владимир Бойко. О смерти приятеля на личной странице в Инстаграм сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

По словам Разина, причиной смерти музыканта стал инсульт. “Ушел из жизни музыкант группы “Ласковый май”, с 1989 года музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас”, – отметил он в соцсети.

К своему посту Разин приложил их совместное фото. “Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи”, – добавил продюсер.

Помимо участия в группе “Ласковый май” Владимир Бойко также прославился как аранжировщик, звукорежиссер и продюсер коллектива “Белые розы”, идейный вдохновитель групп “Стайер” и “Бархатный сезон”.



