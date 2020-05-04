Выносят трупы по ночам: появился рассказ о ситуации с коронавирусом в Беларуси и печальное видео

В Беларуси пандемия коронавируса стала причиной высокой смертности, а трупы пытаются скрыть.

“Смерть” с косой на пляжах и толпы в городах: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом пишут в Telegram-канале “Беларусь головного мозга”.

В интернете появилось видео как ночью выносят мертвого человека со здания больницы. Такую ситуацию заметили в Барановичах. Труп выносили из отделения гинекологии, которое считается зданием роддома, перепрофилированным под больных коронавирусом и пневмонией.

“Читатели жалуются, что если тесты и берут, то результатов нужно ждать по 7-10 дней. Человек может умереть и не дождаться теста на коронавирус”, – написали в сети.

Отметим, что в Беларуси за время пандемии официально зарегистрировано 16 705 зараженных коронавирусом. От COVID-19 умерли 99 человек.

Как сообщал “источник”, футбольный врач Юрий Васильков выразил мнение, что в Беларуси необходимо остановить национальный чемпионат из-за пандемии коронавируса.