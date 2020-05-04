Карпаты посреди мая продолжает засыпать снегом: появилось интересное видео

В украинских Карпатах в разгар весны продолжаются снегопады. В сети показали видео снега, выпавшего в воскресенье, 3 мая.

Соответствующие кадры опубликовал в Facebook Василий Фицак.

На видео можно наблюдать достаточно плотный снегопад, с неба летят крупные снежинки. Местами они образовали снежный покров на земле.

“Сегодня слегка заснежило“, – подписал видео автор публикации.

Как ранее сообщал “источник”, в апреле в Карпатах случались обильные снегопады. Сначала апрельский снег выпал в Яремче Ивано-Франковской области.

В субботу, 25 апреля, на Закарпатье пошел снег на горнолыжном курорте Драгобрат, на Раховщине.

Кроме того, Украинский гидрометцентр прогнозирует, что с 4 мая Украину накроют дожди с грозами, а позже в страну придет похолодание.