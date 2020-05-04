Как продвигаются ремонтные работы на дороге от Станицы Луганской до Северодонецка. ФОТО

Все три подрядные организации, которые задействованы в рамках проекта “Большое строительство” на трассе от Станицы Луганской до Северодонецка работают без выходных. Дорожники придерживаются графика проведения ремонтных работ. Фирмы-подрядчики создают новые рабочие места и привлекают к этому местное население, трудоустроены около 100 жителей Луганщины.

Об этом сообщил глава Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер, после инспектирования работ на дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

«Дорожные компании проводят работы на майских праздниках. Дорожники на Луганщине работают все дни, разве что за исключением двух больших религиозных праздников – Пасха и Троица », – сообщил Павел Цубер -« Работы начаты тремя подрядчиками на четырех участках. Сейчас ведутся работы по фрезерованию, подготовке основания нижнего слоя с органо-минеральной смеси, укладка нижнего слоя асфальтобетона ».

«Подрядчик « Онур Конструкцион Интернешнл » трудоустроил 60 человек,« Ростдорстрой »- 40 местных жителей. В случае перехода работ на круглосуточный график, «Автомагистраль-Юг» также будет привлекать жителей Луганщины », – подчеркнул Павел Цубер.

«По факту, сейчас все происходит согласно графику проведения ремонтных работ. Впрочем, если будет отставание от графика, подрядчики готовы работать в две смены, то есть фактически перейти в круглосуточный режим работы », – добавил Павел Цубер.

Напомним, общая протяженность маршрута от Станицы Луганской до ​​Северодонецка – 123 км. Дорога состоит из четырех участков различных дорог.

ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» проводит следующие работы:

1) Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-13-09 Счастье – Широкий на участке км 0 +000 – км 37 + 350 в Луганской области – всего 37 км дороги.

2) Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-22 контрольно-пропускной пункт «Красная Таловка» – Луганск на участке км 26 + 630 – км 43 + 430 в Луганской области – всего 17 км дороги.

ООО «Автомагистраль-Юг» проводит текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7 400 – км 44 + 960 в Луганской области – всего 37 км дороги.

ООО «Ростдорстрой» проводит текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк на участке км 39 + 960 – км 71 + 960 в Луганской области – от Счастья до Новоайдара – всего 32 км дороги.

Стоит отметить, что во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками и предупредительным регулированием. Впрочем, такие осложнения в движении требуют особого внимания со стороны водителей, соблюдение скоростного режима.