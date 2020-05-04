В Луганской области 11 больных COVID-19 находятся на стационарном лечении, 18 – на амбулаторном

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 86,18%). При эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 73,9 на 100 000 населения.

Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Луганской ОВГА.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 491 человек, из них детей до 14 лет 223 (54,4%). Госпитализированы 42 больных, в том числе 23 ребенка в возрасте до 14 лет.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3035 человек.

В настоящее время на стационарном лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находится 11 человек, 18 человек – на амбулаторном лечении. Выписано из инфекционных отделений 8 человек. Всего в области зарегистрировано 37 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом «COVID-19».