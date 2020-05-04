“Особый случай” и шантаж: всплыли интересные детали о назначении нового посла США в Украине

Из-за скандальной истории с “Украинагейтом”, президент США Дональд Трамп долго думал над кандидатурой нового посла в Украине.

Об этом говорится в материале “источника”.

“К сожалению, с Украиной сложился особый случай. Такое сравнительно длительное назначение нового посла, как и ликвидация должности спецпредставителя США в Украине (данную должность занимал Курт Волкер, – “источник”), прямо связаны со скандалом с “шантажом” Зеленского и поиском компромата на Байдена. Поэтому украинское направление в дипломатическом корпусе США начало считаться несколько токсичным. Как отмечало издание Foreign Policy, опасения, что кулуарность и скандальность отношений с Украиной потом может выйти боком американским дипломатам, значительно затруднило решение кадровых вопросов на украинском направлении“, – пояснил глава центра политических исследований “Доктрина” Ярослав Божко.

Отметим, 1 мая, Трамп подписал указ о назначении ряда послов в государства, оставшиеся без руководителей американских представительств. Украина после годичного перерыва оказалась в списке этих стран и получила нового посла. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.

При этом, нехарактерные для Трампа следования умеренным курсом породили слухи, что кандидатура Дейтона была “продавлена” демократическим лобби во внешнеполитических структурах США едва не вопреки воле главы Белого дома. Впрочем, против версии о политическом лоббировании кандидатуры Дейтона выступает сама процедура назначения послов, согласно которой решения принимает исключительно президент США.

“Я не думаю, что у одной из политических партий США есть монополия на украинский вопрос. И не только “демократическое лобби” занимается украинскими делами. В вопросе назначения послов президент США имеет полную прерогативу, окончательное решение принимал именно Трамп, и мотивы, которыми он руководствовался, вряд ли касались аргументов “демократического лобби“, – сказал эксперт по вопросам международной политики МЦПИ Николай Капитоненко.

Более того, если уж и искать лоббистов Кита Дейтона в дипструктурах США, то не стоит игнорировать “республиканский вариант”.

“Конечно, демократы хотели бы иметь посла не из близкого окружения Трампа и не принимавшего участия в “войне компроматов” против Байдена. Только это желание могло бы стать предметом “лоббирования”. Но существует информация, конечно же, на уровне слухов, что Дейтон мог оказаться креатурой посла США в Германии Ричарда Гренеля (а именно в Германии, до своего назначения послом на должности директора центра Маршала работал Кит Дейтон), который довольно близок к окружению Трампа“, – рассказал Ярослав Божко.

Эксперты убеждены, что в таком “реверансе” в сторону военных со стороны Трампа нет ничего удивительного.

“Для украинского-американских отношений военная компонента является первоочередной. Назначением Дейтона Вашингтон в очередной раз это подчеркивает. К тому же не стоит забывать, что военные в США часто симпатизируют Республиканской партии и наоборот, а поэтому, когда у власти находятся президенты-республиканцы, военные часто получают дипломатические должности“, – пояснил Ярослав Божко.

Впрочем, в случае, если новый посол США сосредоточится лишь на близких себе вопросах безопасности и военного сотрудничества, в отношениях Украины со США могут появиться определенные проблемы.

“Дело в том, что вовлеченность американцев в наш конфликт на военном уровне остается ограниченной – на уровне учений, инструкторов и небольших поставок оружия. И это не будет зависеть от работы посла. Но если весь американско-украинский диалог сведется к вопросам безопасности и обороны, это будет не очень хорошо для нас. Ведь политические и экономические вопросы нас интересуют не меньше“, – отметил Николай Капитоненко.

Читайте детальнее в материале “источника”: Боевой посол: зачем Трамп отправляет в Украину генерала.