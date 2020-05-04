Протест на шахте “Никанор-Новая”: жены бастующих готовы пойти на голодовку

Шестые сутки на шахте “Никанор-Новая” (временно неподконтрольный город Зоринск, Перевальский район) продолжается протест: около 50 горняков отказываются подниматься на поверхность. Поддерживают акцию другие сотрудники шахты и жены горняков. Они заявили, что сами готовы начать голодовку, если их требования не будут услышаны.

Шахтеры Никанор-Новой, Зоринск, могучая ЛНР все еще под землей -пойдут 6 сутки. Жены на поверхности грозят объявить голодовку: pic.twitter.com/J4o6VDGE6G — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) May 3, 2020

Напомним, что акция протеста началась из-за большой задолженности перед горняками, а также планов НВФ “ЛНР” закрыть угледобывающее предприятие.

Приезд так называемого “председателя правительства ЛНР” Сергея Козлова 1 мая на шахту результата не дал.

“Сергей Козлов заявил, что шахта нерентабельна, поэтому ее переводят на «сухую консервацию» и присоединяется к ГУП ЛНР «Углереструктуризация» (вопрос – зачем до этого вы обещали людям, что шахту не закроют?). По его словам подземные работники будут трудоустроены на другие шахты, а остальных либо трудоустроят в «Углереструктуризацию», либо предложат какие-то другие должности (какие?), либо отправят на пенсию”, – сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм.

Что касается задолженности по зарплате, то работникам этой шахты действительно выплатили двухмесячное пособие. Однако, это капля в море, ведь горнякам должны за 20 месяцев.

“По задолженностям Сергей Козлов не сказал ничего конкретного – мол, «комиссия отработает по каждому человеку». Мне сообщают, что на шахте работает более 400 человек, а в «Углереструктуризацию» (в которую переведут шахту «Никанор-Новая») переведут всего 200 человек. Списки будут рассматривать”, – добавил источник.