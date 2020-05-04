Самый смертоносный день в истории: США побили страшный рекорд по коронавирусу

Сутки 30 апреля в США выдались самыми смертоносными: от коронавируса COVID-19 умерли 2 909 человек.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Увеличение количества смертей началось в то время, когда некоторые штаты объявили о частичном снятии карантина. В них восстановили работу бизнеса: открылись некоторые заведения.

По данным экспертов, из-за такого шага властей вирус может быстро распространиться. Тогда начнется вторая вспышка COVID-19 в США.

В то же время люди против продления карантинных мер. За это прошли протесты в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.

Сняли карантин уже в Джорджии, Южной Каролине, Теннесси, Техасе. В частности, в Джорджии возобновил работу почти весь бизнес.

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие коронавируса может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику. Кроме того, многие из зараженных COVID-19 умирают от инфаркта и они также не всегда входят в статистических данных.

Отметим, что от коронавируса 30 апреля столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропали без вести, 2 973 человека.

По состоянию на 4 мая в США зафиксировано 1 188 421 случаев заболевания COVID-19 за время пандемии. Также 68 602 человека скончались от вируса.

Как сообщал “источник”, в США ученые нашли неожиданное спасение от тяжелых симптомов коронавируса, которые могут привести к смерти – по их словам, иммунитет на ранних стадиях болезни нужно подавлять.