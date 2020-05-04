На рынке в Старобельске протестовали предприниматели

В субботу, 2 мая, на Центральном рынке Старобельска протестовали предприниматели.
Об этом сообщают “Старобельские новости”.
Протестующие хотели знать, когда рынок откроется и предпринимаются ли для этого какие-то меры.
“Разъяснения владельцам и продавцам различных торговых точек давали представители администрации рынка, Госпродпотребслужбы и городского совета. Так, участникам акции рассказали о том, какие санитарные нормы должны быть выполнены, чтобы рынок работал, и предложили сообща подготовить рынок к открытию”, – сказано в сообщении.
Также известно, что пока на рынке смогут работать только продуктовые точки и продавцы рассадного материала.
Подготовку должны начать в ближайшие дни.