Коронавирус в Украине: актуальная информация по Луганской области и стране в целом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2387 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 436 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 460 случаев;

Донецкая область – 81 случай;

Житомирская область – 430 случаев;

Закарпатская область – 531 случай;

Запорожская область – 285 случаев;

Ивано-Франковская область – 984 случая;

Кировоградская область – 401 случай;

г. Киев – 1535 случаев;

Киевская область – 853 случая;

Львовская область – 506 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Николаевская область – 161 случай;

Одесская область – 427 случаев;

Полтавская область – 227 случаев;

Ровенская область – 750 случаев;

Сумская область – 112 случаев;

Тернопольская область – 896 случаев;

Харьковская область – 361 случай;

Херсонская область – 139 случаев;

Хмельницкая область – 116 случаев;

Черновицкая область – 1887 случаев;

Черкасская область – 312 случаев;

Черниговская область – 64 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования