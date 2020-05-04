Коронавирус в Украине: актуальная информация по Луганской области и стране в целом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2387 медиков.
Об этом сообщает МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 436 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 460 случаев;
- Донецкая область – 81 случай;
- Житомирская область – 430 случаев;
- Закарпатская область – 531 случай;
- Запорожская область – 285 случаев;
- Ивано-Франковская область – 984 случая;
- Кировоградская область – 401 случай;
- г. Киев – 1535 случаев;
- Киевская область – 853 случая;
- Львовская область – 506 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 161 случай;
- Одесская область – 427 случаев;
- Полтавская область – 227 случаев;
- Ровенская область – 750 случаев;
- Сумская область – 112 случаев;
- Тернопольская область – 896 случаев;
- Харьковская область – 361 случай;
- Херсонская область – 139 случаев;
- Хмельницкая область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 1887 случаев;
- Черкасская область – 312 случаев;
- Черниговская область – 64 случая.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования