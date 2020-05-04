Коронавирус в Украине: актуальная информация по Луганской области и стране в целом

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2387 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 436 случаев;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 460 случаев;
  • Донецкая область – 81 случай;
  • Житомирская область – 430 случаев;
  • Закарпатская область – 531 случай;
  • Запорожская область – 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 984 случая;
  • Кировоградская область – 401 случай;
  • г. Киев – 1535 случаев;
  • Киевская область – 853 случая;
  • Львовская область – 506 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Николаевская область – 161 случай;
  • Одесская область – 427 случаев;
  • Полтавская область – 227 случаев;
  • Ровенская область – 750 случаев;
  • Сумская область – 112 случаев;
  • Тернопольская область – 896 случаев;
  • Харьковская область – 361 случай;
  • Херсонская область – 139 случаев;
  • Хмельницкая область – 116 случаев;
  • Черновицкая область – 1887 случаев;
  • Черкасская область – 312 случаев;
  • Черниговская область – 64 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования