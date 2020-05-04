Популярная среди украинских туристов страна начала открывать отели: первые подробности

В Египте, популярном среди украинцев, начали ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, – отели открываются для внутренних туристов.

Об этом сообщает Reuters.

Заведения временно будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять. Это связано с тем, что туристическая отрасль понесла огромные убытки – один месяц карантина обходится в 1 млрд долларов.

Для восстановления работы отели должны принять ряд противэпидемических мер – в каждой гостинице обеспечить клинику с врачом, установить дезинфицирующее оборудование, туристам постоянно мерять температуру, а работникам делать экспресс-тест при входе на территорию заведения.

Такой режим будет действовать до конца мая, с июня заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов. Массовые мероприятия будут по-прежнему запрещены. В отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

Как сообщал “источник”, в курортном районе Одессы Аркадии, несмотря на ограничительные меры в связи с карантином, жители массово прогуливаются на улице, а кафе и магазины открыты и ждут посетителей.