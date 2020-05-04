Взбунтовались медики: скандал вокруг отмены карантина в Черкассах получил новый поворот

Медики заявили, что решение Черкасского исполкома об отмене карантина может привести к осложнениям эпидемической ситуации из-за коронавируса в городе и области.

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Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Такого мнения придерживается директор Черкасского областного лабораторного центра МЗ Украины, главный государственный санитарный врач области Людмила Кравченко. По ее словам, ежедневно лабцентр получает для исследования более 500 образцов биоматериалов от контактных лиц, больных с подозрением на коронавирус. В эту пятницу, 1 мая, поступила тысяча образцов.

“Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления КМУ”, – сказала Кравченко.

Также директор Черкасской областной больницы Александр Дудник поддержал коллегу и акцентировал, что сейчас важно не упустить момент и удержать темпы распространения COVID-19 по стране.

“Сегодня больницы справляются с ситуацией и есть больницы первой помощи, которые не вступали в работу. Но уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которые затем потребуют пребывания в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост – крайне важно”, – сказал он.

Дудник отметил, что понимает предпринимателей, однако рекомендует прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов, поскольку можно нивелировать все достижения карантина.

Напомним, что Черкасская ОГА подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.

Подробнее о ситуации в Черкассах читайте в материале “источника”: Мэрский бунт: чем закончится досрочный выход городов из карантина.