Грядут большие изменения: где и за сколько смогут отдохнуть украинцы летом

После смягчения или же полной отмены карантина украинцы смогут снова отдыхать за границей, но условия уже будут другими, что обусловлено и требованиями эпидемиологической безопасности, и политикой турагентств.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

По словам турагентов, практически все украинские туристические компании планируют перепрофилироваться на отдых в пределах страны.

Туры в Турцию и Египет тоже будут, но цены станут выше, поскольку отели планируют заполнять только на половину, а шведские столы заменят отдельные столики с меню.

На данный момент пользуются спросом путевки в Одессу и Карпаты. Стоимость трех ночей с питанием в трехзвездочном отеле Одессы в среднем составляет 3500 грн. на человека.

Как сообщал “источник”, в курортном районе Одессы Аркадии, несмотря на ограничительные меры в связи с карантином, жители массово прогуливаются на улице, а кафе и магазины открыты и ждут посетителей.