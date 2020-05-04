Под Киевом мощный ливень с градом парализовал движение транспорта: видео непогоды

В воскресенье, 3 мая, в Киевской области град и ливень остановили движение транспорта.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Из-за непогоды на выезде из Киева попали в пробку десятки машин. Водители боятся ехать из-за минимальной видимости.

В сети опубликовали видео погодных условий под Киевом.

Отметим, что 3 мая мэрия Киева предупреждала о штормовом предупреждении и первом из трех уровней метеорологической опасности.

Как сообщал “источник”, с 4 мая Украину накроют дожди с грозами, а позже также упадет температура воздуха.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.