В Украине резко испортится погода: синоптики дали прогноз на начало недели

С 4 мая Украину накроют дожди с грозами, а позже также упадет температура воздуха.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

4 мая осадки охватят всю страну. Во всех областях прогнозируют грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На западе температура днем будет +15…+18 градусов за Цельсием. На востоке столбики термометров покажут +23…25 градусов. На юге, севере и в центральных регионах синоптики обещают 20-23 градуса тепла.

В Киеве в понедельник температура воздуха +18…+20 градусов. Также дожди с грозами.

5 мая немного похолодает, во всех областях страны синоптики обещают грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На западе +14…+16 градусов, на востоке +18…+20. На остальной территории +20…+23 тепла.

В Киеве во вторник обещают +16…+18 градусов за Цельсием, дожди и грозы.

6 мая температура воздуха в стране еще опустится. Во всех регионах будут продолжаться грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

На западе температура воздуха днем покажет +9…+13 градусов. На востоке столбики термометров остановятся на отметках +17…19 градусов. На юге будет 13-19 градусов тепла. А в остальных областях температура будет колебаться от +12 до +16 градусов.

В Киеве в среду синоптики прогнозируют 13-15 градусов тепла. Обещают дожди с грозами.

Как сообщал “источник”, с началом новой недели, во вторник, 5 мая, в Украину придет похолодание.