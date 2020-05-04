Ложились трупами: в Беларуси рассказали о коронавирусном “аде” в больницах

Санитарка Наталья Суворова из Витебска (Беларусь) рассказала об “аде” в больницах, который начался после вспышки коронавируса.

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Об этом пишет tut.by.

По словам женщины, раньше она работала санитаркой в перевязочном кабинете ЛОР-отделения, но после начала эпидемии ее тоже “бросили” на борьбу с коронавирусом.

“Мы теперь все под одной гребенкой – в терапии. И все впряглись в “это”. Тяжело. Очень хочется назад, в свой перевязочный кабинет. Но я понимаю, что это случится нескоро. И терплю, как и все остальные. Сейчас всем медикам нелегко…. Дома даже готовить некогда. Первое время приходили – и трупами ложились!” – отметила Суворова.

Она добавила, что от масок и защиты начинается раздражение, дышать сложно, но в таких условиях придется работать еще долго, ведь число новых больных только растет.

Как сообщал “источник”, в Беларуси умер 46-летний мужчина, врачи диагностировали инфекционный эндокардит, но родные уверены, что умер он от коронавируса.