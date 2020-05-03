В Украине поймали опасную банду, “охотившеюся” за иконами по всей стране: фото

В Украине поймали межрегиональную банду, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 года из храма, расположенного в с. Михайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.

“Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков, выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что задержан организатор банды и двое исполнителей преступлений. Им сообщили о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине задержали крупную банду торговцев смертью.