Астроном снял на видео огненный “дождь” на Солнце: невероятные кадры

Астроному-любителю при помощи вручную собранного телескопа удалось зафиксировать редкое явление на Солнце, известное как корональный дождь.

Джейсон Гензель (так зовут астронома) снял дождь с расстояния в 150,49 миллионов километров. Солнце на фотоснимке выглядит темным из-за специального фильтра, который позволяет отсеивать прямой солнечный свет, оставляя видимой только корону для подробного ее изучения.

Корональный дождь – явление, которое происходит в солнечной короне, когда горячая плазма охлаждается и конденсируется в сильные магнитные поля, связанные с областями, создающие солнечные вспышки.

Плазма притягивается к магнитным полям, прежде чем конденсироваться и постепенно выпадать обратно на поверхность Солнца в виде своеобразных осадков.

Как ранее сообщал “источник”, космический телескоп High-Resolution Coronal Imager сделал удивительные снимки так называемой “солнечной короны”.