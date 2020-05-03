Настоящий “смарт” и планировка с фантазией: топ самых “уродливых” квартир, фото

Не все квартиры уютные и удобные как хотелось бы, а есть такие, что любого приведут в ужас.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс BoredPanda.
В просторах интернета попадаются странные предложения жилья от риэлторов, которые пытаются продать такие квартиры. Тюремноподобные комнаты пугают декорациями, планировкой и грязным интерьером.
В сети выставили 8 объектов недвижимости, которые вряд ли придутся кому-то по вкусу. Предложения есть, но есть ли на них спрос…?
В некоторых квартирах царит хаос и беспорядок.
Другие выделяются своим нелепым и не практичным интерьером.
А третьи совсем выделяются из общей массы.
Напомним, в Москве поступили в продажу квартиры с минимальными размерами, о чем сразу активно заговорили в социальных сетях.
Позже в сети высмеяли квартиры в России для малообеспеченных граждан.
Ранее “источник” публиковал самые красивые и практичные дизайны для квартир с маленькой площадью.