Настоящий “смарт” и планировка с фантазией: топ самых “уродливых” квартир, фото

Не все квартиры уютные и удобные как хотелось бы, а есть такие, что любого приведут в ужас.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс BoredPanda.

В просторах интернета попадаются странные предложения жилья от риэлторов, которые пытаются продать такие квартиры. Тюремноподобные комнаты пугают декорациями, планировкой и грязным интерьером.

В сети выставили 8 объектов недвижимости, которые вряд ли придутся кому-то по вкусу. Предложения есть, но есть ли на них спрос…?

В некоторых квартирах царит хаос и беспорядок.

Другие выделяются своим нелепым и не практичным интерьером.

А третьи совсем выделяются из общей массы.

Напомним, в Москве поступили в продажу квартиры с минимальными размерами, о чем сразу активно заговорили в социальных сетях.

Позже в сети высмеяли квартиры в России для малообеспеченных граждан.

Ранее “источник” публиковал самые красивые и практичные дизайны для квартир с маленькой площадью.