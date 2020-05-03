Они не ошиблись: Помпео огорошил заявлением о происхождении коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео уверен в неоспоримости данных разведок пяти западных стран США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии, которые могут подтверждать предположение об утечке созданного в лаборатории коронавируса COVID-19.

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Об этом он заявил в интервью ABC News в воскресенье, 3 мая.

Он уверен в том, что имеется “значительное количество доказательств” того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

“Существует значительное количество доказательств того, что это вышло из той лаборатории в Ухане”, – заявил он.

Он также добавил, что у него “нет оснований полагать, что они ошиблись”.

“Лучшие эксперты до сих пор думают, что это было сделано человеком. У меня нет причин не верить этому”, – добавил Помпео.

В тоже время, Государственный департамент США пока не ответил на запрос о разъяснении комментариев Помпео.

Как сообщал “источник”, ранее в НАТО провели тайное заседание из-за коронавируса, где обсуждался вопрос о второй волне COVID-19 в мире.