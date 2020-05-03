В НАТО провели тайное заседание из-за коронавируса: в СМИ просочились детали

Руководство НАТО провело тайное заседание, на котором обсуждался план действий стран-участниц в случае второй волны коронавируса.

Новый “всплеск” смертности в Италии: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, на тайном заседании, которое состоялось на минувшей неделе, но о котором стало известно только сейчас, представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили задействовать военный план действий.

Таким образом, военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим от инфекции странам НАТО.

План действий должен будет создаваться и согласовываться под неусыпным контролем главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Дипломаты альянса считают, что трансатлантический союз должен быть лучше вооружен на случай эпидемии. В этой связи наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью быть создан также отдельный долгосрочный план под названием Pandemic Response Contingency Plan.

Столтенберг настоятельно рекомендовал, чтобы первый документ был представлен, согласован и принят уже на следующем собрании министров обороны, которое состоится в конце июня.

Издание отмечает, что на секретном совещании Столтенберг заявил, что более скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в альянсе.

По имеющимся сведениям, генеральный секретарь также предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство по поддержке и закупкам НАТО.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что в штаб-квартире НАТО зафиксировали первый случай коронавируса.