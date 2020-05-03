На улицах “антикарантинных” Черкасс появилась военная техника: видео

В Черкассах, где с 1 мая местные власти пошли на ослабление карантина из-за коронавируса, заметили военную технику и военнослужащих Нацгвардии.

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Соответствующее видео, где присутствует все вышеописанное, опубликовал на своей Facebook-странице главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец.

Он рассказал, что Черкассы патрулируют бойцы Национальной гвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.

Отметим, что в комментариях пишут, что сотрудники Нацгвардии и военная техника на улицах Черкасс – привычное явление и вряд ли связано с ослаблением карантина в городе.

“Уже давно по разным районам Черкасс дежурит полиция с нацгвардийцямы. Я лично их видела в районе Д еще перед карантином. Подходила к ним спрашивала, и они говорили патрулируют”, – написала пользователь Илона Рекункова.

Подробнее о том, к чему приведет противостояние между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и Офисом президента, читайте в материале “источника”: Крутой чувак из Черкасс: где власть снова допустила ошибку.