Семья из оккупированного Россией Крыма нашла в степи детеныша волка.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Так, волчонок сейчас живет в семье разводчика коней Алима Газиева, на ферме в крымском Белогорске. Назвали малыша Лобо – в честь волка из одноименного советского фильма, снимавшегося 40 лет назад в окрестностях Белогорска.

Волчонок задорно играет с людьми и щенком и с легкостью разрешает держать себя на руках.

“Он не боится и не кусает нас”, – говорит 11-летняя Назли, дочь разводчика.

Как сообщал “источник”, жители российского города Пенза воспитывают дома пуму весом более 30 кг и охотно делятся ее снимками в соцсетях.

Также в подвале дома в Запорожье обнаружили змею внушительных размеров.