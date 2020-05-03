Суд под Одессой вынес скандальное решение по педофилу, укравшему 7-летнего ребенка

Коминтерновский районный суд Одесской области избрал домашний арест мерой пресечения для 39-летнего одессита, который похитил девочку в отдаленном селе, заманив ее игрушками.

Об этом сообщает местное издание Культурометр.

Во время вынесения такого решения в суде объяснили, что подозреваемому инкриминируют только похищение девочки без половых преступлений. Следователи не предоставили процессуальных документов, которые подтверждали бы наличие в изъятых во время обысков электронных средствах подозреваемого материалов порнографического характера.

Следственный судья вынес решения о домашнем аресте, ссылаясь на то, что санкцией части 2 статьи 146 УК Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, то есть преступление, в котором его подозревают, средней тяжести. Кроме того, подозреваемый ранее не был судим.

Во время следствия похитивший девочку одессит будет находится под круглосуточным домашним арестом с возложением определенных обязанностей и ношением электронных средств контроля.

Как ранее сообщал “источник”, в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.