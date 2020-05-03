Боевики выпустили десятки мин по ВСУ: много раненых

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе с начала суток воскресенья, 3 мая,трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Об этом сообщили на Facebook-странице штаба операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики обстреливали украинские позиции неподалеку Широкино и Пищевика из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Богдановки боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. По защитникам Орехово вели огонь из минометов 82 калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

“Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы”, – говорится в вечерней сводке ООС.

Как ранее сообщал “источник”, в субботу, 2 мая, боевики ЛДНР на Донбассе атаковали позиции украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) и получили мощный ответ.

Подробнее о том, почему не сработал мирный план Зеленского на Донбассе читайте в материале “источника”: Мир на Донбассе: почему у Зеленского ничего не получается