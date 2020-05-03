Родил что ли? В сети бурно обсуждают фото подчиненного Путина в разгар коронавируса

В России, где, по данным на субботу, 3 мая, было зафиксировано 10 тысяч новых подтвержденных случаев коронавируса, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал снимок возле роддома вместе с молодой мамой, держащей на руках младенца.

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Фото, опубликованное пресс-службой топ-чиновника Путина, бурно обсуждают в соцсетях.

Комментаторы предполагают, что таким образом российский чиновник попытался отвлечь внимание общества от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране и продемонстрировать жизнеутверждающее фото. Однако публикация фото Беглова в маске оказалась не совсем понятной и даже пугающей.

“Пресс-служба Беглова решила разбавить коронавирусный хоррор и отправила губернатора в роддом. И вот что получилось”, – подписан опубликованный в Twitter снимок.

Пользователи соцсети недоумевают, зачем губернатор появился в медицинском учреждении.

“Родил что ли?” – иронически спрашивают в комментариях.

Как ранее сообщал “источник”, известный художник Сергей Елкин метко изобразил карикатурой отношение президента России Владимира Путина к катастрофической ситуации с масштабами пандемии коронавируса в России.