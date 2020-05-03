В одной из стран Европы ввели жесткую норму из-за коронавируса: озвучена дата

Во Франции, где с 1 марта по 13 апреля 2020 года из-за коронавируса на 25% увеличилось количество смертей, чрезвычайное положение будет продлено еще на два месяца.

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Такое заявление министра здравоохранения страны Оливье Верана цитируют французские СМИ.

Парламенту будет предложено принять новый закон, по которому чрезвычайная ситуация в области здравоохранения будет продлена до 24 июля.

По мнению Верана, отмена чрезвычайной ситуации раньше указанного срока “потратит впустую значительные усилия, предпринятые французским народом”.

До этого времени будут существовать ограничения на поездки и процесс карантина для людей, въезжающих во Францию из-за рубежа, а также заморских территорий страны.

Пограничных ограничений между французскими округами не будет. Французам также разрешат выходить на улицу без удостоверения личности, однако за отсутствие маски в общественном транспорте будет грозить штраф в размере 135 евро.

Также не будут сняты ограничения на посещение церквей, мечетей, синагог и других храмов.

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