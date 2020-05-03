В Николаеве произошел мощный взрыв авто: фото и видео с места загадочного ЧП

В воскресенье, 3 мая, на улице 1-ой Слободской в Николаеве по неизвестным причинам произошел взрыв автомобиля Volkswagen Golf.

Фото и видео с места происшествия опубликованы местным изданием “Новости-N”.

Автомобиль взорвался и вспыхнул на тихой улочке между железной дорогой и управлением Николаевского портового элеватора. Наряд пожарных ГСЧС быстро справился с возгоранием, однако автомобиль успел выгореть практически дотла.

В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



1 / 1 В Николаеве дотла сгорело авто



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Очевидцы видели незадолго до взрыва рядом с автомобилем мужчину, который убегал с места происшествия. По утверждению еще одного свидетеля, перед этим неизвестный снял с авто государственные номерные знаки.







После пожарников на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции города Николаева.

Напомним, что в воскресенье, 16 февраля, в Николаеве произошло дерзкое ограбление со взрывом отделения “ПриватБанка”.

Как ранее сообщал “источник”, из-за взрыва гранаты возле волонтерского центра в Одессе осколки повредили две машины, попали в стену здания и мусорный бак.