В Крыму оккупанты задержали украинца: мужчина огорошил странным признанием

В оккупированном Россией Крыму пограничники ФСБ РФ задержали гражданина Украины, который пытался пересечь границу.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Крым.Реалии”.

Мужчина хотел попасть на полуостров через админчерту с Херсонской областью. Однако полицейские его арестовали.

“Иностранец был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории Украины. Документов при себе не имел. В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым “в поисках лучших условий для жизни”, – говорится в сообщении.

Отмечают, что задержанный оказался жителем Черновицкой области Украины, 1978 года рождения. До админчерты он ехал на попутном транспорте, а украинский пункт пропуска “Каланчак” пересек ночью.

“В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК России (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации)”, – сообщили в российском ведомстве.

Как сообщал “источник”, в аннексированном Россией Крыму спецслужбы РФ задержали “шпионов” из Украины.

Также ранее на оккупированном полуострове российские оккупанты задержали украинца, который находился там без документов.