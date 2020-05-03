Гибель украинского легионера в Африке: появилась реакция МИД

Министерство иностранных дел подтвердило гибель военнослужащего Иностранного легиона, украинца Дмитрия Мартынюка.

Об этом сообщает издание УНН, ссылаясь на слова директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Напомним, что Дмитрий Мартынюк был ранен в Мали (Африка) во время военной операции. Его еще с двумя пострадавшими военными доставили в военный госпиталь города Кламар под Парижем (Франция). Там он скончался 1 мая.

На данный момент дипломаты решают вопрос о приезде родственников погибшего украинского военного во Францию.

“Относительно умершего 1 мая в госпитале близ города Париж военнослужащего французского иностранного легиона украинского происхождения. Посольство Украины во Франции установило связь с отцом и братом умершего, проживающих в Украине. Родственники подтвердили принадлежность к гражданству Украины указанного военнослужащего. Сейчас прорабатывается вопрос оформления паспортного документа отцу умершего и приезда родственников во Францию”, – заявил Погорельцев.

По его словам, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины во Франции.

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