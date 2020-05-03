В Испании установили новый “приятный” рекорд из-за коронавируса: появились обнадеживающие цифры

В Испании количество умерших от коронавируса COVID-19 за последние 24 часа снизилось до 164 человек, что поставило новый рекорд по низкому показателю летальности с 18 марта.

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Об этом сообщает издание El Pais.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, количество новых случаев заражения также снизилось до 838, тогда как днем ранее было 1 147 случаев.

Издание отмечает, что к этим данным надо относиться с осторожностью из-за влияния выходных.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составляет 217 466 человек, умерли в общем 25 264 человек. Также сообщается, что выздоровели 118 902 инфицированных, из них 1 247 за последние сутки.

Как сообщал “источник”, в Испании с 4 мая заработает общественный транспорт, однако все пассажиры будут обязаны носить маски.