Где можно отдохнуть летом-2020 в условиях карантина: страны и популярные курорты

В случае уменьшения количества зараженных коронавирусом в конце лета некоторые страны все же откроют свои границы для туристов.

Новый “всплеск” смертности в Италии: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в сюжете программы “Гроші”.

Некоторые страны, а особенно Европа, пока не знает, когда откроет сферу международного туризма. Например, Испания не планирует пускать к себе иностранцев до следующего года. Напомним, что там зафиксировано 213 тысяч инфицированных COVID-19.

Однако есть и те страны, которые живут за счет туризма, потому хотят сохранить его даже в условиях коронавируса. Так, Турция и Египет уже разработали антикризисные планы с более жесткими санитарными нормами. Там планируют создать условия для меньшего контакта между людьми, а также изменить систему питания.

Такие нововведения увеличивают расходы, потому туры для туристов подорожают. Это касается и авиабилетов, цена на которые также повысится.

Но для украинских путешественников будут открыты курорты внутри страны. Однако на их дешевизну рассчитывать не стоит. В рамках отсутствия конкуренции цены за отдых в Затоке, Одессе, Железном порту и других прибережных районах будут высокими. Несмотря на то, что сервис отличается от заграничного, стоимость проживания и питание все равно вырастет, утверждают эксперты. Цена на отдых будет выше даже чем за рубежом: Карпаты дороже польского Закопане, Одесса дороже испанской Барселоны.

По данным всемирной туристической организации от остановки туризма сфера обеднеет почти на 500 миллиардов долларов. Также за время карантина мировая авиация уже потеряла более 160 миллиардов долларов, а значит судьба авиаперевозчиков – под вопросом.

Отмечают, что от коронавируса страдает бизнес во всех странах, которые зарабатывали на путешествиях. В Украине ситуация катастрофическая. Поэтому эксперты советуют обратить внимание на украинские туристические направления.

Как сообщал “источник”, украинское правительство придумало схему авиаперевозок в условиях коронавируса, когда откроются полеты, но лоукостеры не поддерживают их идею.