Подумайте, что скажут люди: Лукашенко сделал неожиданное заявление о параде на 9 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад в честь 9 мая в стране отменить нельзя, несмотря на угрозу коронавируса.

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Об этом он заявил на совещании по поводу парада и вируса, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что он долго размышлял над идеей об отмене парада, однако пришел к выводу, что сделать это он “не может”.

“Надо помнить, что те люди (участники войны. – прим. ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались”, – заявил Лукашенко.

При этом он, однако, отметил, что “тащить никого на это мероприятие не надо”. Те люди, которые опасаются за свое здоровье могут на парад не приходить. В том числе Лукашенко обещал “подумать” над тем, как быть с ветеранами войны, которые хотят приехать на парад.

“Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь – это живой памятник той войны”, – заявил Лукашенко.

Как ранее сообщал “источник”, в Беларуси зафиксировали масштабную вспышку коронавируса.