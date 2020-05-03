Имеем право: в Киеве бизнесмены устроили новый бунт и выдвинули требования власти, фото

После акции протеста недовольных карантином предпринимателей, которая прошла 29 апреля под зданием Кабинета министров, в воскресенье, 3 мая, представители малого бизнеса собрались на Майдане независимости с требованием разрешить работу их предприятиям.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации издания, в акции приняли участие предприниматели со всей страны, в частности на протест в столицу приехали демонстранты из Харькова, Чернигова, Винницы, Мукачево, а также из Хмельницкой области. Предприниматели требовали разрешить работу малому бизнесу, который парализован из-за ограничительных мер во время карантина.

В руках они держали листовки с надписью “Я не лох”, флаги движения “Save ФОП”, на постаменте памятника наклеили плакаты с карикатурой на малый бизнес на карантине и напоминанием про право на труд.

Участники акции выступили также за упрощенную систему налогообложения для предпринимателей.

Требования карантина во время протеста были додержаны: все участники были в защитных масках и находились на достаточной дистанции друг от друга.

Напомним, что в пятницу, 1 мая, в городе Луцк предприниматели вышли на митинг против карантина в Украине. Они требовали пересмотреть условия карантина и позволить им выйти на работу.

Как ранее сообщал “источник”, в субботу, 2 мая, рестораторы Киева провели акцию под Офисом президента Украины Владимира Зеленского с требованием разрешить открытие летних террас во время карантина.