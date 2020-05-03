Идут толпами, “наплевав” на карантин: свежие фото и видео ажиотажа в парке тюльпанов под Киевом

В дендропарк “Добропарк”, где расцвели тюльпаны, на выходные пришло множество жителей Киева.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook-странице журнала “НВ”.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, многие посетители были не в масках и не соблюдали дистанцию. Также сообщается, что на подъезде к “Добропарку” наблюдалась километровая пробка.

На странице “Добропарка” в Facebook 26 апреля сообщалось, что парк закрыт на карантин, а об открытии сообщат отдельно.

На фотографиях, опубликованных агентством “УНИАН”, также можно увидеть, как множество людей гуляют между рядами тюльпанов с детьми и фотографируются.

Как сообщал “источник”, 30 апреля, киевляне массово нарушали карантин, собравшись в парке Киото, где цветут сакуры.