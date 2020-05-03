Под Киевом внезапно заметили вагоны “Газпрома”: эксклюзивные фото

В воскресенье, 3 мая, под Киевом заметили вагоны российской транснациональной энергетической компании “Газпром”.

Фото сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Цистерны стоят на железнодорожной станции Березань в Киевской области.

“Это вагоны “Газпрома” отстаиваются на станции Березань, Киевской обл.”, – написал он на своей Facebook-странице и опубликовал фотографии.

Больше подробностей о происходящем пока нет.

Как ранее сообщал “источник”, в Германии Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Регулятор немецкого энергорынка постановил, что “Северный поток-2” должен соответствовать европейским нормам конкуренции, поставщик газа “Газпром” не может быть одновременно владельцем трубы.