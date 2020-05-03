В Украине устроили “похороны” турсезона-2020: фото и видео необычной акции

В субботу, 2 мая, в Тернополе местные активисты и предприниматели провели “похороны” туристического сезона.

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Об этом сообщает Perepichka News.

Обычно в первую субботу мая в городе праздновали открытие сезона, однако в этом году, на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений туристическая отрасль по всему миру испытывает критические проблемы.

Для туристического сезона в Тернополе активисты выделили похоронную процессию с катафалком, гробом и венками. Над ним даже прочитали своеобразную погребальную речь.

“Конечно, мы надеемся, что мы ошибаемся и он воскреснет, дай бог на сороковой день. Но к сожалению мы имеем нынешние реалии и скорбим по потерянным возможностям, которые вместе с ним ушли в могилу”, – говорит участник акции Тарас Ковальчук.

Как ранее сообщал “источник”, в субботу, 2 мая, рестораторы Киева провели акцию под Офисом президента Украины Владимира Зеленского с требованием разрешить открытие летних террас во время карантина.